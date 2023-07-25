Таролог Рудакова рассказала, почему жители Тюмени готовы отдавать за расклады немалые деньги

2:28 Your browser does not support the audio element. Россия

Гадание на картах Таро стало неотъемлемой частью для многих людей, которые хотят благодаря им найти ответы на интересующие вопросы и даже увидеть своё будущее. Таролог из Тюмени Анастасия Рудакова поделилась своим талантом с nashgorod.ru, рассказав, как она использует карты и что после ее раскладов ожидает клиентов.

Фото: kikonline.ru

Задача любого опытного таролога — понять заложенные в картах символы, расшифровать скрытое значение и тем самым направить человека на истинный путь. Клиенту, в свою очередь, необходимо правильно сформулировать запрос, чтобы не ошибиться и получить правильный ответ.

"Это не все могут понять, но наше с вами подсознание является частью информационного поля, где уже содержится информация о прошлом, будущем и настоящем. Любой опытный таролог умеет работать с подсознанием и этим полем, а расшифровать информацию оттуда и помогают карты".

Не забудем сказать, что для получения наставления от карт нужно совершать денежный энергообмен. Всё зависит от сложности поставленной задачи: обычно стоимость таких услуг варьируется от 500 до 5000 рублей.

Однако, многие психологи скептически относятся к гаданиям на картах таро, называя это шарлатанством. Иными словами, такие инфоцыгане имеют хорошую базу в области психологии, что помогает им найти контакт с клиентом и настроить его в нужное направление мыслей.

Эксперт Петр Зосимов также убеждён, что вера в мифические явления помогают человеческому мозгу найти нужные для него объяснения, что упрощает работу психике.

"Нельзя сказать, что вера в гадания это плохо или хорошо. Дело в том, что наш мозг любит конкретику и определенность, ибо стремится к экономии усилий. Когда нам говорят, что впереди все будет хорошо и проблемы решатся, то это действует на человека успокаивающе и помогает ему легче преодолеть трудности".

В любом случае, гадание на Таро может оказаться элементарным анализом личности, который также проводит психолог на приеме. Ваше дело, к какому специалисту обратиться: к тому, кто связан с потусторонним миром и готов раскрыть тайну вашей души через колоду карт, или человеку с "земным" образованием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.