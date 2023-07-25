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Гости Новосибирска поделились отзывами о посещении города

2:59
Россия

Новосибирск получает большое количество разнообразных отзывов от туристов. Кого-то город полностью устраивает настолько, что он готов возвращаться сюда постоянно. Другие сильно критикуют столицу Сибири, говоря о ее грязи, серости и пробках. Информационный портал atas.info приводит комментарии путешественников.

Гости Новосибирска поделились отзывами о посещении города
Фото: www.novosibexpo.ru
  • "Серость, грязь, разбитость, мошка!!! Это самый жирный минус!".

Так описывает Новосибирск туристка из Красноярска. Город ей вовсене понравился: даже такие "визитные карточки", как зоопарк, планетарий или аквапарк, не спасают положение. В её глазах столице не хватает соответствующего ухода.

"В городе без машины делать нечего, всё очень далеко, часто приходится ездить с двумя, или даже тремя пересадками. Ещё хотелось бы отметить, что в Новосибирске заедает мошка, прямо выйти невозможно"

  • "Достопримечательностей не так много, но посмотреть есть на что".

Мнение мужчины из Симферополя. Он положительно отзывается о знаковых местах города.

"Знаменитый зоопарк с белыми медведями и тиграми, который невозможно обойти за пару часов. Или площадь Ленина, на которой красуются часовня Николая Чудотворца. Можно съездить в Академгородок в музей старых поездов, вагонов и машин. Можно сходить в цирк, где масса представлений или прогуляться по набережной".

  • "Общественный транспорт — ржавые грязные корыта, ездящие очень медленно".

Городская система передвижения — самая критикуемая область. Это яро критикует приезжий москвч, который вынужден быть частым гостем Новосибирска из-за своих командировок.

"Транспорт — убогий. Старые, списанные в Москве трамваи и любезно подаренные горожанам. Троллейбусы аналогичного состояния. Автобусы еще выручают. В отдаленные районы не направляют муниципальный транспорт. Только коммерческие маршруты".

  • "Город очень красивый, интересные здания, добрые люди, дешевое жилье для съема, есть метро".

Единственными любителями Новосибирска стала семья из Иркутска. Им нравится город своей архитектурой, общественной структурой и душевными людьми. Иркутяне называют центр Сибири "одним из городов, которые стоит посетить".

"Метро — это особенная любовь. Единственное, к чему было сложно привыкнуть — это к погоде. В дождь очень душно, в теплый климат дует ветер и прохладно при том, что жарит солнце".

Новосибирск не хуже Санкт-Петербурга можно назвать городом контрастов. Главное — что именно в нём найдут туристы: интересные маршруты и завораживающие виды либо серость и любые транспортные изъяны.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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