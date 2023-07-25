Гости Новосибирска поделились отзывами о посещении города

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Новосибирск получает большое количество разнообразных отзывов от туристов. Кого-то город полностью устраивает настолько, что он готов возвращаться сюда постоянно. Другие сильно критикуют столицу Сибири, говоря о ее грязи, серости и пробках. Информационный портал atas.info приводит комментарии путешественников.

Фото: www.novosibexpo.ru

"Серость, грязь, разбитость, мошка!!! Это самый жирный минус!".

Так описывает Новосибирск туристка из Красноярска. Город ей вовсене понравился: даже такие "визитные карточки", как зоопарк, планетарий или аквапарк, не спасают положение. В её глазах столице не хватает соответствующего ухода.

"В городе без машины делать нечего, всё очень далеко, часто приходится ездить с двумя, или даже тремя пересадками. Ещё хотелось бы отметить, что в Новосибирске заедает мошка, прямо выйти невозможно"

"Достопримечательностей не так много, но посмотреть есть на что".

Мнение мужчины из Симферополя. Он положительно отзывается о знаковых местах города.

"Знаменитый зоопарк с белыми медведями и тиграми, который невозможно обойти за пару часов. Или площадь Ленина, на которой красуются часовня Николая Чудотворца. Можно съездить в Академгородок в музей старых поездов, вагонов и машин. Можно сходить в цирк, где масса представлений или прогуляться по набережной".

"Общественный транспорт — ржавые грязные корыта, ездящие очень медленно".

Городская система передвижения — самая критикуемая область. Это яро критикует приезжий москвч, который вынужден быть частым гостем Новосибирска из-за своих командировок.

"Транспорт — убогий. Старые, списанные в Москве трамваи и любезно подаренные горожанам. Троллейбусы аналогичного состояния. Автобусы еще выручают. В отдаленные районы не направляют муниципальный транспорт. Только коммерческие маршруты".

"Город очень красивый, интересные здания, добрые люди, дешевое жилье для съема, есть метро".

Единственными любителями Новосибирска стала семья из Иркутска. Им нравится город своей архитектурой, общественной структурой и душевными людьми. Иркутяне называют центр Сибири "одним из городов, которые стоит посетить".

"Метро — это особенная любовь. Единственное, к чему было сложно привыкнуть — это к погоде. В дождь очень душно, в теплый климат дует ветер и прохладно при том, что жарит солнце".

Новосибирск не хуже Санкт-Петербурга можно назвать городом контрастов. Главное — что именно в нём найдут туристы: интересные маршруты и завораживающие виды либо серость и любые транспортные изъяны.

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