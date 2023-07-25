Собянин: в разных районах Москвы создадут открытые бассейны с подогревом

В столичных парках планируется создать пять открытых бассейнов с подогревом, и такие места для летнего досуга постепенно появятся в каждом районе города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Собянина

"Во-первых, мы рассмотрим зоны вдоль реки, где люди смогут купаться и превратим их в пляжные территории. Мы сейчас задумали такой план: открытые бассейны с подогревом в каждом районе и в парках. Пять бассейнов будут запущены в парках в ближайшее время, и департамент ЖКХ планирует запустить около десяти подобных бассейнов в следующем году", — сказал он в ходе общения с жителями ВАО, видеозапись которого опубликована на сайте.

Собянин также добавил, что пляжная зона на Северном Речном вокзале уже увеличена вдвое, а также было открыто около трех тысяч пляжных мест и шесть бассейнов у парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме.

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