Добычу медведей разрешат новосибирским охотникам с 1 августа

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Очередной сезон охоты начнётся в Новосибирской области 1 августа. Приём заявлений на получение разрешений стартует с 28 июля.

Фото: dela.ru

Охота на бурого медведя будет разрешена в Сибири в периоды с 1 августа по 31 декабря 2023 года и с 21 марта до 10 июня 2024-го. Наибольшую численность разрешений на добычу медведя получат охотники из Северного, Кыштовского и Колыванского районов, пишут корреспонденты atas. info.

С 3 августа текущего года в регионе начнут выдавать разрешения на добычу барсука. Охотиться на этого зверя можно будет с 15 августа до 31 октября. Подавляющее большинство квот получат жители Куйбышевского и Северного районов.

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