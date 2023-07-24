Госдума 25 июля обсудит повышение штрафа за неявку в военкомат

0:47 Your browser does not support the audio element. Россия

Депутаты Государственной думы 25 июля рассмотрят законопроект, который будет более строго отслеживать нарушения требований воинского учета. Об этом сообщает источник в палате парламента.

Фото: http://duma.gov.ru

"Законопроект включен в повестку пленарного заседания на 25 июля".

Уточняется, что во втором прочтении планируется обсудить увеличение штрафа до 30 тыс. рублей гражданам за неявку по повестке в военкомат.

Напомним, ранее в комитет Госдумы по охране здоровья была внесена правка касаемо смены пола в семье. Как передаёт член фракции ЛДПР Сергей Леонов, если супруг или оба сменили пол, то это станет весомой причиной для аннулирования брака.

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