Депутаты Государственной думы 25 июля рассмотрят законопроект, который будет более строго отслеживать нарушения требований воинского учета. Об этом сообщает источник в палате парламента.
"Законопроект включен в повестку пленарного заседания на 25 июля".
Уточняется, что во втором прочтении планируется обсудить увеличение штрафа до 30 тыс. рублей гражданам за неявку по повестке в военкомат.
Напомним, ранее в комитет Госдумы по охране здоровья была внесена правка касаемо смены пола в семье. Как передаёт член фракции ЛДПР Сергей Леонов, если супруг или оба сменили пол, то это станет весомой причиной для аннулирования брака.
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