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Компания "Норникель" смогла найти способ обеззараживания воды с помощью палладия

1:14
Россия

Учёные из Норильска выявили, что палладий можно использовать при обеззараживании воды, так как этот химический элемент способен ускорить действие целевой электрохимической реакции, которая возникает при очистке. Как передаёт prmira.ru со ссылкой на вице-президент "Норникеля" по инновациям Виталия Бусько, электрохимическая технология не требует перевозок и хранения больших запасов гипохлорита натри, используемого во время процесса обеззараживания воды.

Компания "Норникель" смогла найти способ обеззараживания воды с помощью палладия
Фото: prmira.ru

"Норникель" не только сам производит палладий, но и активно исследует возможности его использования в продуктах более сложного технологического уровня. Технология электролиза для обеззараживания воды только набирает обороты, но в будущем может стать базовой, а в дальнейшем может быть использована также для подготовки питьевой воды".

Уточняется, что палладий образуется прямо на месте и точно в нужном количестве.

На данный момент идут активные работы по созданию палладиевого катализатора. До конца текущего года компания планирует полностью сформировать тестовый вариант, который в дальнейшем уйдёт на полевые испытания.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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