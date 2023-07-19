Прокуратура Оренбурга проверит МКУ "БиОЗ" на соблюдение трудового законодательства

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Забастовка на оренбургском предприятии МКУ "БиОЗ", устроенная работниками, не осталась без внимания у местной прокуратуры. Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на прокурора Руслана Медведева, в скором времени начнётся проверка на наличие трудовых нарушений.

Фото: orenburg.media

Если региональное ведомство обнаружит несоответствия с установленным регламентом и трудовым кодексом РФ, будут предприняты соответствующие меры по урегулированию как деятельности предприятия, так и людских недовольств.

Напомним, что утром 19 июля сотрудники предприятия коллективно не вышли на работу, тем самым показывая своё недовольство в вопросе уменьшения их заработных плат. Позже 50 работников хотели лично встретиться с директором компании, поэтому пришли к главному офису и начали ждать своего "начальника".

Уточняется, что администрация поговорила с бастующими, но диалог не привёл к какому-либо консенсусу.





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