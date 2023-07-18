Строители из Калуги отремонтировали более 100 объектов в ЛНР с начала 2023 года

1:13 Your browser does not support the audio element. Россия

Свыше 100 объектов разных населенных пунктов ЛНР начали работу после завершения восстановительных мероприятий, зачинщиками которых стали специалисты из Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша во время открытия штаба поддержки "Единой России" в Луганске, добавив, что такой результат берёт отсчет с начала 2023 года.

Фото: news.gtrklnr.ru

"У нас есть побратим — замечательный город Первомайск. К нему присоединились и Горское, Золотое, Тошковка <…> Более 100 объектов мы восстановили: школы, детские сады, стоматологическую клинику восстановили [в Первомайске], заново создали, по сути, завезли оборудование, и сегодня наши врачи там лечат и детей, и взрослых".

Стоит отметить, что одному только подшефному Первомайску Калужская область передала более 43 тонн гумпомощи со всеми необходимыми продуктами и предметами первой надобности. В планах региона к концу года — капитальный ремонт отделения стоматологии и реконструкция еще 45-и объектов, включая 29 многоквартирных домов.

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