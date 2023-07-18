Работы по восстановлению Крымского моста обойдутся в сумму порядка 1,3 миллиардов рублей. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, добавив, что для ремонта планируется использовать временный мост: он будет готов в течение двух месяцев.
"Для того, чтобы восстановить Крымский мост, мы должны применить нестандартные решения — построить временный мост между железнодорожной и автомобильной [частями Крымского моста], с которого будем производить работы".
Напомним, 17 июля украинские надводные БПЛА атаковали Крымский мост, в результате которого была повреждена автомобильная часть и погибли два человека.
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