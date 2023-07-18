Хуснуллин: стоимость восстановления Крымского моста может обойтись в 1-1,3 млрд рублей

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

Работы по восстановлению Крымского моста обойдутся в сумму порядка 1,3 миллиардов рублей. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, добавив, что для ремонта планируется использовать временный мост: он будет готов в течение двух месяцев.

Фото: smotrim.ru

"Для того, чтобы восстановить Крымский мост, мы должны применить нестандартные решения — построить временный мост между железнодорожной и автомобильной [частями Крымского моста], с которого будем производить работы".

Напомним, 17 июля украинские надводные БПЛА атаковали Крымский мост, в результате которого была повреждена автомобильная часть и погибли два человека.

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