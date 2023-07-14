В Челябинске начался активный поиск мака и конопли на садовых участках

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия

На территории Челябинска начнёт плодотворную работу операция "Мак-2023", целью которой является предотвращение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом природных наркотиков. Как информирует kursdela.biz, участники этого объединения начнут проверять садовые участки на наличие мака и конопли с 17 июля, а датой окончания станет 26 число того же месяца.

Фото: https://sochi1.ru

Издание со ссылкой на охранное ведомство напоминает читателям о необходимости ликвидации запрещённых растений при первом же его нахождении, иначе им грозит административная ответственность или ещё хуже — уголовное наказание.

Те, кто обладает информацией насчёт нелегального оборота наркотиков, должны в срочном порядке сообщить об этом в дежурную часть управления МВД России по Челябинску или в ближайший отдел полиции.

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