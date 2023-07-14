Жителей Ростовской области ожидает резкое ухудшение погоды: предрекаемые ливни с грозами и градом 14 июля, а также сильный ветер до 25 метров в секунду стали причинами активизации штурмового предупреждения в регионе. Об этом более подробно информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС.
"Утром и днем 15 июля в северных и восточных районах скорость ветра достигнет 28 метров в секунду".
Региональное ведомство попросило местных жителей быть более внимательными и огородить себя от частых выходов на улицу.
Напомним, ранее на Гребном канале Ростова произошёл смерч. Обошлось без пострадавших.
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