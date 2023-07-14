В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 15 июля из-за урагана

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Жителей Ростовской области ожидает резкое ухудшение погоды: предрекаемые ливни с грозами и градом 14 июля, а также сильный ветер до 25 метров в секунду стали причинами активизации штурмового предупреждения в регионе. Об этом более подробно информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС.

Фото: https://161.ru

"Утром и днем 15 июля в северных и восточных районах скорость ветра достигнет 28 метров в секунду".

Региональное ведомство попросило местных жителей быть более внимательными и огородить себя от частых выходов на улицу.

Напомним, ранее на Гребном канале Ростова произошёл смерч. Обошлось без пострадавших.

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