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В Глазове появился мурал с парой белых лебедей

0:39
Россия

На одном из пятиэтажных домов Глазова пермский художник Висмут Тляшев создал мурал с изображениями белых лебедей. Как передаёт udm-info.ru, увидеть стрит-арт можно по адресу улица Энгельса, 30.

В Глазове появился мурал с парой белых лебедей
Фото: udm-info.ru

Стоит отметить, что это граффити стало не только украшением города, но и конкурсной работой для фестиваля GLAZOV STREET FEST.

Помимо белых лебедей, Глазов будет украшать ещё несколько муралов. Так, на данный момент на фасаде 25 дома по улице Карла Маркса плодотворно работают теперь московские художники.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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