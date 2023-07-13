В нынешней ситуации с коллективным Западом и Украиной Россия оказалась по вине людей, уже сбежавших за границу.
Одного из таких деятелей недавно назвал политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Он отметил, что враги РФ могут говорить о перемирии только, чтобы выиграть время и начать всё с более сильной позиции. Меркель и Олланд когда-то честно сказали, что "Минск" был нужен лишь для подготовки Киева к военному противостоянию. На Западе делают всё, чтобы никто в Москве даже не думал о переговорах — однако в России постоянно возникают новые "миротворцы.
"Они сказали, что России не должно быть, что президент РФ должен пойти под суд — и МУС принял такое решение. Они сказали, что не должно быть страны, языка, народа. Что ещё нужно, чтобы больше с ними не говорить ни о чём, в том числе о мире, чтобы перестать с ними торговать, чтобы калёным железом выкорчевать людей, которые это делают, поставляя ГСМ танкам, бьющим по нашим позициям?" — в эфире "Соловьев LIVE" спросил эксперт.
Всё это следствие политики людей, нацеленных на личное благо. Один из ответственных за сегодняшние проблемы и вызовы — бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Правда, многие "чубайсы" остаются в России и продолжают принимать важные решения, подчеркнул Сатановский.
По его словам, сегодня такие же сидят тут и занимаются тем же, вымывая из РФ сотни миллиардов долларов вместо вложений в свою экономику, "взрывая" информпространство и добиваясь собственных корыстных целей. Эту проблему необходимо купировать не откладывая, подытожил обозреватель.
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