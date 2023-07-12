В Приморье из Китая было завезено более 4 тысяч тонн продуктов питания: овощи, фрукты и ягоды

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Инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 4613,5 тонн продуктов питания из Китая в Приморье.

Фото: menslife.com

Как сообщает zr.media, с 3 по 9 июля в Приморский край было ввезено 4613,5 тон свежих овощей, фруктов и ягод из Китая. Среди всей продукции абсолютными рекордсменами стали репчатый лук и чеснок. В частности, их за неделю в Приморье попало почти 1100 тонны.

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