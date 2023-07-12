Жителей Томска ожидает пик активности насекомых

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Томичи "атакованы" наплывом насекомых. Как сообщает Tomsk.mk.ru, ссылаясь на заведующую кафедрой зоологии беспозвоночных ТГУ Анастасию Симакову, мошки ещё долго планируют оставаться в регионе и портить мирную жизнь горожан.

Фото: tomsk.mk.ru

"Ждать придётся ещё долго. У мошки несколько генераций. Сейчас полетела очередная генерация, поэтому их так много".

"Сейчас им хорошо", — так специалист прокомментировала излишнее присутствие мошек в городской среде: июльская погода вполне устраивает насекомых, поэтому на данный момент им как-никак комфортно.

Помимо этого Симакова посоветовала жители Томска выбирать соответствующую одежду, чтобы не получить укусы от летающей живности.

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