В Омской области скончалось более 12 тысяч человек за полгода

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия

Первые полгода 2023 года унесли жизни свыше 12 тысяч жителей Омской области, что в 1,6 раз превышает число рождаемости за последние шесть месяцев — 7632 ребёнка появились на свет, 5009 из которых зарегистрированы в Омске. Как передаёт gorod55.ru, первый месяц лета только усугубил статистику.

Фото: omsk.aif.ru

Так, за июнь количество смертности в 1,5 раза превысило число рождаемости. Если управление ЗАГС зафиксировало 2016 умерших, то роддома — только 884 ребёнка.

Больше всего детей "принял" Омский (54), Тарский (29) и Калачинский (29) районы. Строчку "антилидеров" заняли Нижнеомский (2) и Седельниковский (3) населенные пункты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.