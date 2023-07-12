Первые полгода 2023 года унесли жизни свыше 12 тысяч жителей Омской области, что в 1,6 раз превышает число рождаемости за последние шесть месяцев — 7632 ребёнка появились на свет, 5009 из которых зарегистрированы в Омске. Как передаёт gorod55.ru, первый месяц лета только усугубил статистику.
Так, за июнь количество смертности в 1,5 раза превысило число рождаемости. Если управление ЗАГС зафиксировало 2016 умерших, то роддома — только 884 ребёнка.
Больше всего детей "принял" Омский (54), Тарский (29) и Калачинский (29) районы. Строчку "антилидеров" заняли Нижнеомский (2) и Седельниковский (3) населенные пункты.
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