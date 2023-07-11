Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту избиения ребёнка в детском саду

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Воспитательница одного из детских садов Екатеринбурга решила наказать ребёнка за "неспокойное поведение", избив его проводом от зарядки телефона. На данный момент, как информирует tagilcity.ru, начата проверка со стороны прокуратуры.

Фото: РИА Новости

Ведомство позже сообщило о ещё нескольких случаях избиения детей со стороны других сотрудников дошкольного учреждения. Специалисты собирают всю необходимую информацию для осуществления правосудия.

Детский сад Екатеринбурга проходит тщательную проверку и находится на грани большого штрафа или даже закрытия.

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