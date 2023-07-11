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Госдума: смена пола станет основанием для прекращения брака

0:51
Россия

Если супруг или оба сменили пол, то это станет весомой причиной для аннулирования брака — соответствующая поправка внесена в комитет Государственной Думы по охране здоровья. Об этом официально сообщил зампред комитета, член фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Госдума: смена пола станет основанием для прекращения брака
Фото: РИА Новости

"Те, кто заключили браки как женщина и мужчина, а на самом деле кто-то оказался другого пола в итоге, то эти браки будут аннулироваться"

Поправку планируют включить в разрабатываемый законопроект "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Его будут рассматривать во втором чтении 13 июля.

Напомним, что ранее депутаты всех пяти фракций Госдумы приняли вышеуказанный законопроект, предполагающий запрет на "осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека".

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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