Финансовая помощь партии "Единая Россия" для бойцов СВО за всё время проведения специальной военной операции на Украине превышает 7 млрд рублей. Такие цифры огласил замсекретаря генсовета, руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.
"Мы с первых дней такую работу системно ведем и за прошедший период времени почти на 7 млрд рублей оказали помощь нашим военным. На эти средства мы приобрели одежду, обувь, средства личной гигиены на группировку общей численности более 20 тыс. человек".
Отмечается, что единороссы также помогают в гуманитарной и технической помощи. Так, промышленная оснащенность со стороны партии состоит из машин медпомощи, тяжелой строительной техники, противодронных ружей, тепловизоров, приборов радиосвязи, коптеров.
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