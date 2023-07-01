День ветеранов боевых действий на Поклонной горе

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1 июля в парке на Поклонной горе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. У памятника воинам-интернационалистам традиционно собрались участники боевых действий всех локальных конфликтов, прошедших после окончания Великой Отечественной войны, а также депутаты Государственной Думы Российской Федерации, руководители ветеранских и общественных организаций.

Несмотря на то, что праздник пока не носит официального статуса, ветераны боевых действий, выполнявшие служебные и боевые задачи на Северном Кавказе, в Афганистане, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и других странах традиционно собираются в этот день вместе, вспоминают боевых товарищей.

Ветеранов поздравили руководители ветеранских и общественных организаций, представители органов законодательной власти.

Виктор ЕРМАКОВ, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, командующий 40-й армией, генерал армии:

"Дорогие боевые друзья! Есть в жизни такие моменты, которые не забываются никогда. Это наша с вами война, наше боевое содружество, наша взаимопомощь, наша победа. Она не забывается, она до сих пор в нашей памяти. Вы являетесь цветом нашего общества. Вы прошли жестокие бои и остались живы. Вы любили Родину, не жалели живота своего. Живите долго, счастливо, берегите друг друга! Я желаю вам быть счастливыми, веселыми, жизнерадостными. Будьте здоровы, дорогие ветераны!"

Сергей МИРОНОВ, депутат Государственной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду:

"Сегодня 1 июля ветераны боевых действий в очередной раз собрались на Поклонной горе. Мы неоднократно обращались и будем обращаться к Президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему с просьбой установить этот день официальным праздником — Днем ветеранов боевых действий. Уверен, что в ближайшее время мы такое решение увидим.

23 декабря 2021 года Президент России, отвечая Западу, сказал:

"Россия не сердится, Россия сосредотачивается". И сегодня мы и весь мир видит, что Россия сосредоточилась и собрала железный кулак для того, чтобы наказать тех, кто не хочет мирно жить, кто запрещает говорить на родном русском языке, кто возрождает нацизм в 21 веке в центре Европы. И этот жесткий кулак уже отвечает внешнему врагу. Этот кулак готов разобраться и с притаившимися внутренними врагами, которых, к сожалению, тоже хватает. 27 июня с трибуны Государственной Думы я задал риторический вопрос: а не нужно ли проверить список пассажиров бортов частных самолетов во Внуково-3 за 24 июня. Я очень рад, что председатель Госдумы поддержал меня и дал специальное поручение, потому что есть сведения, что не только бизнесмены "легли на крыло", но некоторые госслужащие нашей страны. Это та самая "офшорная аристократия", те самые предатели, с которыми тоже нужно разбираться. Честь и хвала нашим воинам специальной военной операции, которые в день вооруженного мятежа 24 июня, не дрогнули, не оставили свои позиции, удержали фронт. Я совершенно убежден, что мы выдержим это противостояние и не дадим продвинуться врагу, прорвать наш фронт. Я также убежден, что впереди наше контрнаступление, так как поставленная Президентом России задача по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского будет не решена. Наше дело правое! Победа будет за нами! Всех ветеранов боевых действий поздравляю с праздником! Здоровья вам и всего самого доброго!"

Сергей ЛИПОВОЙ, председатель президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России, генерал-майор:

"Сегодня этот праздник проходит по всей стране. По всей стране нас более двух миллионов. В строю стоят участники боевых действий со всего мира — Афганистан, Казахстан, Куба и другие. Наши ряды растут, а сегодняшний день объединяет нас всех. Впервые с нами в строю ветераны специальной военной операции. Друзья, вы выполняете долг и продолжаете традиции наших дедов, которые в 1945 году победили фашизм. Они победили, но не уничтожили его, а вам выпала миссия — уничтожить фашизм и сделать так, чтобы этого позорного явления больше не было в нашей жизни. Чтобы наши дети и внуки жили спокойно, строили свои планы и представляли достойно нашу страну во всем мире".

Франц КЛИНЦЕВИЧ, лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана":

"Это праздник объединяет ветеранов всех локальных войн. В главном храме Вооруженных сил есть икона "Поклонение кресту", где собраны ветераны и воины, участвующие в войнах после Великой Отечественной войны. Там же начертаны великолепные слова из Евангелия: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Это слова о наших защитниках Отечества. Я желаю вам всем здоровья, оптимизма и бодрости духа".

Александр ГОЛОВАШКИН, председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России, полковник:

"После Великой Отечественной войны каждому из нас довелось защищать интересы нашей Родины во многих точках земного шара. Сегодня уже наши дети защищают Отечество, сражаясь с нацистами и фашистами на Украине. Это говорит о том, что в наших жилах течет кровь поколения Победителей. У наших уважаемых фронтовиков есть праздник 9 Мая, у нас — 1 июля. С каждым годом День ветеранов боевых действий становится более значительным, а его география расширяется. Я хочу всем пожелать здоровья, крепости духа, и конечно, мира".

После торжественного митинга ветераны боевых действий возложили венок и цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили минутой молчания память погибших солдат и офицеров.

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