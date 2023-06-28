Кириенко посетил позиции 114-й бригады на авдеевском направлении

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия

Позиции 114-й бригады, расположенные на авдеевском направлении, лично увидел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, посмотрев технические разработки подразделения. Такой информацией поделился врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"На авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду".

Обстановку в войсках подразделения комментирует командир Илья Малой: ситуация в районе Авдеевки внушает оптимизм, ВС РФ продвигаются с успехом.

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