В Новороссийске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

0:41 Your browser does not support the audio element. Россия

Во время проведения земляных работ на территории Новороссийска специалисты нашли авиационную бомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Как сообщает глава муниципального образования Андрей Кравченко, на месте её обнаружено введён локальный режим чрезвычайной ситуации.

"Постановляю признать сложившуюся обстановку, возникшую в результате обнаружения при производстве земляных работ авиабомбы времен Великой Отечественной войны ФАБ-250, чрезвычайной ситуацией"

Ликвидировать застоявшееся оружие массового поражение будет Донской спасательный центр МЧС России.

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