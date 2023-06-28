Во время проведения земляных работ на территории Новороссийска специалисты нашли авиационную бомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Как сообщает глава муниципального образования Андрей Кравченко, на месте её обнаружено введён локальный режим чрезвычайной ситуации.
"Постановляю признать сложившуюся обстановку, возникшую в результате обнаружения при производстве земляных работ авиабомбы времен Великой Отечественной войны ФАБ-250, чрезвычайной ситуацией"
Ликвидировать застоявшееся оружие массового поражение будет Донской спасательный центр МЧС России.
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