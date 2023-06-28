Гособвинение просит приговорить Илью Красильщика к 9 годам колонии по делу о фейках об армии

0:41 Your browser does not support the audio element. Россия

Российскому медиаменеджеру Илье Красильщику может грозить 9 лет колонии общего режима по причине распространения ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Гособвинение настаивает на таком исходе судебного дела.

"Прокурор попросил суд признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии общего режима. Кроме того, после отбытия основного наказания гособвинение просит запретить ему администрирование интернет-ресурсов в течение четырех лет".

Отметим, что Красильщику обвинения предъявлены заочно. На данный момент он объявлен в международный розыск.

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