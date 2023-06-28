Путин: санкции со стороны Запада обеспечивают рост внутреннего туризма в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия

В России активно развивается внутренний туризм: одним из фактором послужили наложенные со стороны Запада санкции. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на совещании по вопросам данному вопросу.

"Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы: разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия".

Лидер государства отмечает, что отдых на территории России набирает обороты и становится более привлекательным для граждан. А западные страны сами лишили себя возможности набивать "туристические карманы": своими действиями они потеряли "доход, репутацию и доверие партнеров".

Большую ставку Путин ставит на Северный Кавказ: их гостеприимство, кухня и традиции не оставляют равнодушным почти всех любителей отдыха.

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