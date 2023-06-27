Золотов: Росгвардия получит тяжёлые вооружения и танки

0:34 Your browser does not support the audio element. Россия

Росгвардии в скором времени будут выделены новые тяжелые вооружения и танки. Об этом официально заявил глава ведомства Виктор Золотов, сообщив, что этот вопрос долгое время стоял на повестке дня. Недавно руководителю удалось лично обсудить его с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее лидер государства провёл срочное совещание, где присутствовали руководители всех силовых структур, в частности сам Золотов, а также министр обороны России Сергей Шойгу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.