Гражданин России, проживающий в Кабардино-Балкарии, пытался перебраться на Украину, чтобы пополнить ряды её армии. Сотрудники ФСБ пресекли его намерения и задержали по подозрению в государственной измене. Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.
"Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооружённых сил России".
Напомним, ранее российское ведомство задержало двух жителей Ялты, которые активно сотрудничали с СБУ.
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