Жителя Кабардино-Балкарии задержали по подозрению в госизмене

0:38 Your browser does not support the audio element. Россия

Гражданин России, проживающий в Кабардино-Балкарии, пытался перебраться на Украину, чтобы пополнить ряды её армии. Сотрудники ФСБ пресекли его намерения и задержали по подозрению в государственной измене. Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.

"Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооружённых сил России".

Напомним, ранее российское ведомство задержало двух жителей Ялты, которые активно сотрудничали с СБУ.

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