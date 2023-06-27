Российский Минтруд предложил проводить индексацию пенсий дважды в год

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Министерство труда и социальной защиты России предложило проводить индексацию пенсий два раза в год в 2025-2026 гг.

Ведомство с 1 января 2024 года планирует проиндексировать пенсию на 5,3 процента, и среднегодовой размер выплат для неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.

С 1 февраля 2025 года Минтруд РФ планирует индексировать пенсию на 4 процента и с 1 апреля этого же года — на 3,8 процента. Среднегодовая пенсия будет составлять 24 120 руб.

С 1 февраля 2026 года произойдет индексация на 4 процента, а с 1 апреля того же года — на 2,8 процента. В итоге среднегодовой размер пенсии будет составлять 25 690 руб.

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