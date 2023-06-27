Депутат Госдумы РФ Хамзаев предложил запретить чиновникам покидать страну во время режима КТО

0:46 Your browser does not support the audio element. Россия

Российским чиновникам стоит законодательно запретить покидать страну, если в одном из регионов РФ проводится контртеррористическая операция.

Фото: пресс-служба ГД РФ

С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны", — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

По словам парламентария, подобная модель принята у правоохранителей и сотрудников прочих силовых ведомств, которых отзывают из отгулов и отпусков во время проведения контртеррористических операций на территории России.

Ранее стало известно, что Госсовет Республики Крым решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить легитимность передачи полуострова Украинской ССР.

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