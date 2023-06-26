Глава Перми написал заявление о сложении полномочий

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Алексей Демкин, занимающий должность главы города Пермь, внёс в городскую думу заявление о сложении полномочий. Соответствующий документ будет рассмотрен в представительном органе самоуправления 27 июня, сообщает пресс-служба администрации.

"В Пермскую городскую думу поступило заявление главы Перми Алексея Демкина о сложении полномочий. Предполагается, что депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании, оно состоится во вторник, 27 июня".

Однако, от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина поступило предложение для Демкина присоединиться к составу краевого правительства в ранге вице-премьера. Этот вопрос также находится на рассмотрении.

Напомним, что Алексей Демкин был назначен главой Перми в марте 2021 года.

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