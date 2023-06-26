Суд не стал штрафовать Пугачёву за неуплату аренды за участок земли в Солнечногорске

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

Суд не стал взыскивать со сбежавшей из России певицы Аллы Пугачёвой 50 тыс. рублей в качестве платы за аренду участка в Солнечногорске. Об этом сообщили в Тверском районном суде Москвы.

Ранее соответствующее исковое требование подала городская администрация. В заявлении утверждалось, что артистка продолжительное время не оплачивала арендное пользование участком в Солнечногорске. Требование поступило в суд в мае 2023 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что замок Пугачёвой в деревне Грязь был арестован за долги. Арест не позволяет продать недвижимость или переписать её на кого-либо.

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