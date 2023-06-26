Эколог Фролов: качество воды в Москве страдает из-за теплой погоды и работы предприятий

2:20 Your browser does not support the audio element. Россия

Теплая погода и обилие отходов с различных предприятий являются причинами ухудшения качества воды на территории Москвы. Из-за этого количество мест, где можно охладиться после жаркого дня, кратно уменьшается. Корреспондент Телеканала "360" взял интервью у сопредседателя столичного Союза экологических организаций Андрея Фролова, который поделился своим мнением, касаемо сложившейся экологической ситуации.

В первую очередь, Фролов упомянул микрофлору как основополагающий компонент любого водоёма и два ключевых фактора, благодаря которым распространяются вредные вещества: кормовая база и солнечная активность.

"Микроорганизмы на солнце, в теплую погоду, размножаются сильнее. Если помните, в 2010 году были пожары, а циклы солнечной активности у нас идут 12 лет. Поэтому 2022-2203 годы как раз попали на этот цикл, хотя не такой сильный, как в 2010-м, но солнца действительно много".

Увеличение числа водоёмов также не стоит ожидать от правительства Москвы, поскольку верховье одноименной реки, где находится водозабор, содержат старые очистные сооружения, которые не справляются с бережной очисткой. А частые ливни или таяние снега буквально переполняют канализацию, и часть "отходов" уходит в Москву-реку.

Эколог отмечает, что такому крупному мегаполису необходимо намного больше пляжей. Но чтобы этого добиться, нужно с самого начала очищать дно и заполнять водоемы чистой и качественной водой.

"А у нас, во-первых, по 10-15 или даже 20 лет пруды не чистят. <…> Во-вторых, сама вода, которая туда поступает, не соответствует нормам. На самом деле идет просто из ливневки".

На данный момент Роспотребнадзор закрывает некоторые точки купания по причине несоответствия воды эпидемиологическим требованиям. Сейчас жители города могут искупаться в 9 местах, где вода никак не повредит здоровья человека. Ранее Федеральной службой было одобрено 12 мест.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.