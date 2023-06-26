Самарский обком КПРФ определился с кандидатом на пост губернатора

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Кандидатом от КПРФ в Самаре на пост губернатора был выдвинут первый секретарь регионального обкома Алексей Лескин. Об этом проинформировала пресс-служба политической группы.

"На конференции Самарского областного отделения компартии была выдвинута кандидатура первого секретаря Самарского обкома КПРФ, вице-спикера Самарской губернской думы Алексея Лескина".

Стоит отметить, что действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, чьи полномочия заканчиваются в 2023 году, намерен повторно выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Напомним, жители Самарской области смогут проголосовать в период с 8 по 10 сентября включительно. Результаты будут известны не позднее 19 сентября.

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