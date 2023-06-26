Вице-премьер Хуснуллин проконтролирует ремонт дорог, повреждённых ЧВК «Вагнер»

0:40 Your browser does not support the audio element. Россия

Вице-премьер России Марат Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог, повреждённых во время попытки вооружённого мятежа. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что знает, что Хуснуллин уже занимается данным вопросом, но посчитал не лишним ещё раз акцентировать на этом внимание.

Напомним, ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тыс. кв. метров дорог в городе. Ремонт планируется завершить в течение двух дней.

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