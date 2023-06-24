Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в свете последних событий в Ростове-на-Дону.
О том, что глава РФ выступит с обращением, ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства обратился к военнослужащим всех подразделений. Он отметил, что тот кто организовал мятеж — предал Россию и ответит за это.
"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", — отметил Путин.
Путин подчеркнул, что люди, втянувшие людей в авантюру — предатели, раскалывающие страну. Он назвал героями всех бойцов, сражающихся в СВО.
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