Путин выступил с обращением к россиянам: те кто организовал мятеж, будут наказаны

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в свете последних событий в Ростове-на-Дону.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

О том, что глава РФ выступит с обращением, ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства обратился к военнослужащим всех подразделений. Он отметил, что тот кто организовал мятеж — предал Россию и ответит за это.

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что люди, втянувшие людей в авантюру — предатели, раскалывающие страну. Он назвал героями всех бойцов, сражающихся в СВО.

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Путин: Это военный мятеж!