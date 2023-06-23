Педагог Евгений Спицын рассказал, в каком случае возможна отмена ЕГЭ. Об этом сообщает Радио 1.
Заявление эксперта последовало в ответ на подготовку партией ЛДПР законопроекта об отмене данного экзамена.
Спицын убеждён, что в ближайшее время это сделать невозможно, так как вся система среднего и высшего образования завязана на этом формате.
"Целое поколение учителей уже иначе работать не может, им надо перестраиваться на ходу. Но вопрос в том, смогут ли они это сделать", — подчеркнул педагог.
Необходимо возвращать прежнюю систему экзаменов, но делать это следует очень аккуратно. На первом этапе можно уровнять ЕГЭ и другие виды экзамена.
Спицын выразил мнение, что система единого госэкзамена превращает выпускников в потребителей, не имеющих фундаментальных знаний.
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