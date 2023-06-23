Малофеев: по нашей земле идёт новая, четвёртая Отечественная война

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия

Объединённые силы Запада в четвёртый раз за последние 200 лет решили помериться силами с Россией, заявил российский предприниматель, политик, общественный деятель Константин Малофеев.

Первая Отечественная война была выиграна русскими в 1812 году, напомнил он, второй император Николай II назвал войну 1914 года.

"Третья выпала на нашу долю, когда Гитлер пошёл на Москву, покорив всю Европу", — отметил учредитель издания "Царьград".

Сейчас вновь немецкие танки идут по русской земле, в русских городах звучит команда "Воздух!", а значит в сознании Запада уже стёрлась память об опыте своих поражений.

"Запад счёл, что мы стали достаточно слабыми, что мы в достаточной мере отравлены растлённой идеологией нового глобального Содома, чтобы ещё раз попробовать уничтожить нас. По нашей земле тяжкой поступью идёт новая, четвёртая Отечественная война.", — резюмировал Малофеев.

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