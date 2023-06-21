Названа причина самоубийства создателя советской термоядерной бомбы

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Стала известная причина самоубийства создателя первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Рядом с телом учёного была обнаружена предсмертная записка, в которой он рассказал своим близким о том, что очень страдал.

Тело инженера-физика, которому шёл 93-й год жизни, было обнаружено 17 июня в его квартире на Космодамианской набережной. Здесь он проживал со своей 67-летней дочерью.

Женщина разговаривала с отцом незадолго до смерти, самоубийство произошло после того, как она на несколько часов покинула квартиру.

В своей предсмертной записке Клинишов заявил, что тяжело переживал смерть супруги и собственные проблемы со здоровьем. Он также попросил прощение у дочери и рассказал, что уже пытался совершить суицид несколько дней назад.

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