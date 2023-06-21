Путин не планирует выступать с заявлением в День памяти и скорби

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет выступать с каким-либо заявлением в День памяти и скорби.

В годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Стоит также отметить, что в ночь с 21 на 22 июня в стране пройдут акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Мероприятия также запланированы в более чем 50 странах мира.

Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза. В кровопролитных сражениях, которые продолжались долгих четыре года, погибли порядка 27 млн советских граждан.

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