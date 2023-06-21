Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет выступать с каким-либо заявлением в День памяти и скорби.
В годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Стоит также отметить, что в ночь с 21 на 22 июня в стране пройдут акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Мероприятия также запланированы в более чем 50 странах мира.
Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза. В кровопролитных сражениях, которые продолжались долгих четыре года, погибли порядка 27 млн советских граждан.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.