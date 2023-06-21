Адвокат блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей, обжалует решение суда о продлении ей домашнего ареста на месяц.
Юрист Наталья Сальникова, защищающая интересы блогера, заявила, что хочет добиться того, чтобы Блиновской позволили гулять с детьми.
Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест обвиняемой на один месяц, также женщине запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом.
Подсудимая полностью признала свою вину и заявила, что активно сотрудничает со следствием. Она была задержана 27 апреля при попытке выехать в Белоруссию.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.