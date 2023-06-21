Адвокат Блиновской обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

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Адвокат блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей, обжалует решение суда о продлении ей домашнего ареста на месяц.

Юрист Наталья Сальникова, защищающая интересы блогера, заявила, что хочет добиться того, чтобы Блиновской позволили гулять с детьми.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест обвиняемой на один месяц, также женщине запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом.

Подсудимая полностью признала свою вину и заявила, что активно сотрудничает со следствием. Она была задержана 27 апреля при попытке выехать в Белоруссию.

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