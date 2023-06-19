В России хотят обязать мигрантов получать военный билет и ввести квоты для их детей в школах

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

В России немало проблем с мигрантами, становящимися гражданами РФ, получая права и игнорируя обязанности.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Об этом в рамках ПМЭФ зсказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, одной из главных проблем является незнание языка, в том числе и у детей.

"Есть школы, где число таких детей и 10, и 20, и 40 процентов — такое бывает, может быть, и 80 процентов там, где анклавы образуются, в местах анклавов. Это большая проблема. О какой мы можем говорить интеграции, если дети не знают русский язык?" — спрашивает эксперт

Ребенок, не знающий языка, не может учиться в школе, убежден он, и отметил, что надо подумать, чтобы вводить квоты на мигрантов-учеников.

Также Фадеев подчёркивает, что многие мигранты невоеннообязанные, в отличие от остальных россиян.

А на военный учёт их надо ставить одновременно с получением паспорта гражданина России. И тут надо предельно жёстко действовать — хочешь российское гражданство — вставай на воинский учёт, подытожил Фадеев.

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