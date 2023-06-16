Ростовская область на ПМЭФ-2023: инвестиции в регион составят 200 млрд рублей

7:53 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Донской регион представил на ПМЭФ-2023 проекты, суммарный объём инвестиций которых составил около 720 млрд рублей. Большая часть проектов связана с промышленным потенциалом региона, выпуском импортозамещающей продукции, в том числе в таких отраслях, как микроэлектроника, возобновляемая энергетика. Были также представлены и научные разработки, и проекты в строительной сфере.

Фото: https://www.donland.ru/

Также участники форума узнали про меры господдержки региона, преференции и льготы для инвесторов, например, про инфраструктурные субсидии для инвесторов, позволяющие компенсировать большую часть затрат компаний на подключение к инженерным сетям. Недаром экспозиция региона была представлена слоганом "Вдохновляем на инвестиции в Ростовскую область".

В городе Гуково создадут индустриальный парк на площадях бывшего завода "Титан". Инвестиции в проект в течение двух лет составят около 1 млрд рублей. Сейчас там завершается ремонт. Концепция парка предполагает размещение там производственных предприятий, уже ведутся активные переговоры с будущими резидентами. По оценке инвестора, парк позволит создать свыше 100 новых рабочих мест.

В Аксайском районе построят крупнейший тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей. Соглашение было подписано на площадке форума. Документ подписали губернатор Василий Голубев, председатель правления "Россельхозбанка" Борис Листов и гендиректор ТК "Ольгинский" Алексей Ли. Планируется, что инвестиции в проект в ближайшие три года превысят 21 млрд рублей. Будет создано 600 рабочих мест.

"Это действительно масштабный проект. Продукция овощеводства востребована. Технологии будут применяться последние. Налажен хороший контакт с "Россельхозбанком", мы партнёры. У нас действует соглашение о сотрудничестве, и я надеюсь, с нашими коллегами мы активно в эту работу включимся. Будем сопровождать проект и совсем скоро увидим результат", — уверен Василий Голубев.

Согласно подписанным на ПМЭФ соглашениям, в Азовском районе появится промышленный экотехнопарк площадью более 40 га, который будет заниматься переработкой вторсырья. На площадке будут размещены складские и логистические комплексы. Объём инвестиций в течение 12 лет составит 2,5 млрд рублей. Благодаря проекту будет создано 120 новых рабочих мест.

Компания "Артметан Групп" построит на Дону заводы по сжижению природного газа, криогенные автозаправочные станции. Проект будет реализован в течение шести лет, объём инвестиций по проекту составит 1,2 млрд рублей.

Правительство Ростовской области обеспечит возможности подключения объекта к инженерно-техническим сетям, а также предоставит господдержку. Известно, что первый завод появится в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района.

"Мы не останавливаемся, развиваем электротранспорт — планируем покупку электробусов для Ростова, Таганрога, Волгодонска. Ну а в данном случае это развитие наших возможностей. Мы действительно строим крупное производство, которое будет работать не только для Ростовской области, но и для наших соседей — ближайших регионов, новых регионов России", — отметил Василий Голубев.

Свыше 8 млрд рублей вложит в создание второй очереди завода по производству теплоизоляционных материалов и нового завода по производству экструзионного пенополистирола в Красном Сулине компания "Технониколь". Ожидается, что на новом производстве будет создано 200 рабочих мест.

"В 2016 году компания "Технониколь" успешно реализовала первую очередь проекта. Объём инвестиций превысил тогда 3,6 млрд рублей. Теперь мы договорились о второй очереди строительства заводов. Это удачный пример реализации политики импортозамещения", — прокомментировал подписание соглашения Василий Голубев.

Президент компании Сергей Колесников отметил, что продукция завода востребована и что в компании довольны плодотворным сотрудничеством с Ростовской областью.

Также на ПМЭФ было подписано соглашение о реализации проекта по созданию производства компьютерной техники. В ростовский завод будет вложено около 8 млрд рублей. На заводе будет создано 700 рабочих мест.

"Завод в первую очередь будет производить ноутбуки, батареи и в том числе платы PCB для этих ноутбуков. Строительство не только первой, но и второй очереди планируем реализовать в течение трёх-четырёх лет", — сообщил гендиректор компании "Бештау" Олег Осипов.

Расширит парк отечественных самолётов и авиакомпания "Азимут" — на эти цели компания намерена выделить 2 млрд рублей. Для обслуживания своих судов в "Платове" компания при поддержке правительства Ростовской области строит ангарный комплекс. Объем инвестиций в проект составил 800 млн рублей.

Самым крупным градостроительным проектом Дона, представленным на форуме, стал проект освоения территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ глава региона Василий Голубев и генеральный директор группы компаний "ЮгСтройИнвест" Юрий Иванов. Проект уже называют "Новым Ростовом". В него инвестируют 132 миллиарда рублей.

"К этому проекту хорошо подходит определение "комплексный". Там запланированы самые разные направления: создание условий, чтобы люди занимались работой и жили в этом районе. Транспортное обслуживание, дорожное строительство, коммуникации. Этот процесс сегодня набирает обороты", — прокомментировал глава региона.

Юрий Иванов назвал будущий жилой комплекс уникальным.

"Такие огромные и сложные проекты реализуются при поддержке губернатора Василия Юрьевича Голубева", — подчеркнул он.

В рамках форума было подписано соглашение о реализации проекта комплекса по глубокой переработке зерна для производства алифатической аминокислоты лизин АО "ДонБиоТех". Инвестором проекта стала компания "Русский водород", которая взяла на себя обязательства по завершению объекта.

"Мы инвестируем порядка 20 млрд рублей. На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование с использованием технологии ведущей биотехнологической компании мира. Аналогичных "Донбиотеху" производств в России нет", — сообщил генеральный директор компании "Русский водород" Эдуард Давыдов.

На площадке ПМЭФ-2023 Ростовская область заключила около полутора десятков соглашений с общим объемом инвестиций порядка 200 миллиардов рублей. Это рекордное для Дона количество соглашений, а также рекордный объём инвестиций.

Стоит отметить, что по результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Ростовская область показала динамику и поднялась с 16-го на 12-е место.

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