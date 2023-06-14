Анастасия Ракова: Более 60 артистов выступят на московском выпускном в Парке Горького

Более 60 артистов выступят на общегородском выпускном вечере в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На мероприятии в Парке Горького выступят Глюк'oZa, "Дискотека авария", Нюша и Galibri & Mavik и многие другие.
"Наши выпускники — это будущее Москвы и России. Мы верим, что они будут первыми во всем. Дети очень ждут завершения экзаменов и возможности отдохнуть. На праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников", — сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Кроме того, на Пионерском пруду пройдет цирковое театрализованное шоу, а также состязания на спортивной и киберспортивной площадках.
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