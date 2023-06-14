Российское правительство внесло в Государственную Думу проект закона, который даст возможность использовать материнский капитал для реконструкции дома блокированной застройки или иного объекта капстроительства, в котором есть жилое помещение с отдельным выходом на участок земли.
По законопроекту, реконструкция этого помещения за счёт материнского капитала, проведенная по закону, должна быть направлена на существенное улучшение жилищных условий.
Предложение вносит изменения в ст. 10 ФЗ № 256-ФЗ, соответствующий документ уже размещен в электронной базе ГД РФ.
Сейчас размер материнского (семейного) капитала составляет 587 тыс. рублей на первого ребёнка и 775,6 тыс. рублей на второго ребёнка.
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