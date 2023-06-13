В результате проводимых в Запорожской области выборов было решено назначить Владимира Рогова официальным представителем региона в Общественной палате России.
Об этом проинформировала пресс-служба департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации региона.
Стоит напомнить, что на территории Запорожской области происходит активная подготовка к выборам и формированию основных институтов власти. Об этом сообщил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
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