Рогов назначен представителем Запорожской области в Общественной палате России

В результате проводимых в Запорожской области выборов было решено назначить Владимира Рогова официальным представителем региона в Общественной палате России.

Фото: РБК

Об этом проинформировала пресс-служба департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации региона.

Стоит напомнить, что на территории Запорожской области происходит активная подготовка к выборам и формированию основных институтов власти. Об этом сообщил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

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