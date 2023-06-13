На территории Запорожской области происходит активная подготовка к выборам и формированию основных институтов власти. Об этом сообщил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
"Несмотря на то, что ситуация на фронте сегодня неспокойная, мы продолжаем работу по подготовке общественного наблюдения. И буквально сегодня у нас состоится заседание Общественной палаты Запорожской области — она будет окончательно сформирована".
Отмечается, что до конца месяца планируется утвердить штаб общественного наблюдения, предполагающий постоянный контроль за порядком в регионе. На данный момент ожидается соответствующее разрешения со стороны врио губернатора.
Напомним, что в Москве намечены выборы мэра города: голосование пройдет 10 сентября.
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