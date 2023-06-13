Власти Запорожской области заявили о подготовке к выборам

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На территории Запорожской области происходит активная подготовка к выборам и формированию основных институтов власти. Об этом сообщил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

Фото: РИА Новости

"Несмотря на то, что ситуация на фронте сегодня неспокойная, мы продолжаем работу по подготовке общественного наблюдения. И буквально сегодня у нас состоится заседание Общественной палаты Запорожской области — она будет окончательно сформирована".

Отмечается, что до конца месяца планируется утвердить штаб общественного наблюдения, предполагающий постоянный контроль за порядком в регионе. На данный момент ожидается соответствующее разрешения со стороны врио губернатора.

Напомним, что в Москве намечены выборы мэра города: голосование пройдет 10 сентября.

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