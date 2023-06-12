Затопленные дома, пострадавшие от подрыва дамбы Каховской ГЭС, вновь возвращают былое обличие: жители Новой Каховки, ранее вынужденные покинуть свои территории, постепенно перемещаются в собственные места проживания. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.
"В Новой Каховке, да… жители возвращаются в свои дома".
Ранее Леонтьев также сообщил, что спецслужбы откачали всю воду, которая скопилась в подвалах большинства домов в прибрежной зоне города.
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