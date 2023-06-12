Мэр Леонтьев сообщил, что жители Новой Каховки начали возвращаться домой после затопления

0:35 Your browser does not support the audio element. Россия

Затопленные дома, пострадавшие от подрыва дамбы Каховской ГЭС, вновь возвращают былое обличие: жители Новой Каховки, ранее вынужденные покинуть свои территории, постепенно перемещаются в собственные места проживания. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.

Фото: РИА Новости Крым

"В Новой Каховке, да… жители возвращаются в свои дома".

Ранее Леонтьев также сообщил, что спецслужбы откачали всю воду, которая скопилась в подвалах большинства домов в прибрежной зоне города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.