Путин: жители Донбасса чувствуют себя частью русского народа

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Президент России Владимир Путин главной целью видит защиту жителей Донбасса, так они чувствуют себя частью русского народа. Об этом лидер государства заявил в ходе беседы с ранеными бойцами в госпитале им. Вишневского.

Фото: РИА Новости

"Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг — встать на их защиту".

В ходе этого диалога российский лидер также заявил, что государство обязано обеспечить всю необходимую заботу о семьях погибших и раненых участников специальной военной операции, проводимой на Украине.

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