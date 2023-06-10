Забастовкой шахтёров в Свердловской области заинтересовалась прокуратура

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Мариинский прииск в Асбесте Свердловской области продолжает бастовать, под землёй до сих пор находятся 76 шахтёров, которые остановили работу.

Фото: pixabay.com

Бастующие не согласны с планами компании закрыть убыточную шахту и далее вести добычу оксида бериллия открытым способом.

Руководство прииска называет поведение горняков саботажем и грозит увольнением зачинщиков за нарушение трудовой дисциплины, пишет издание newizv.ru.

Накануне представитель Свердловской прокуратуры сообщил, что специалисты ведомства проведут проверку соблюдения трудовых прав работников АО "Мариинский прииск". Он также заверил, что шахтёров осмотрел врач, у бастующих есть еда и вода.

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