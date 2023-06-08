Дизайнер Куцерубов рассказал, как удачный интерьер может избавить вас от уборки

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Ежедневная уборка подвластна не каждому человеку из-за нехватки времени и сил. Именно поэтому существует множество приёмов, позволяющих не только упразднить бытовые вопросы, но и сделать внутренней устройство помещения более "живым" и, главное, чистым. Дизайнер Сергей Куцерубов в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" поделился секретами, как создать интерьер, не требующий ежедневной помывки полов или бесконечного вытирания пыли.

Фото: РБК

Не стоит нагромождать помещение обилием декоративных элементов: меньше предметов в комнате — меньше забот, касаемо уборки; Выбирайте материалы, которые легко чистятся Современные технологии — Ваш лучший друг, так как они уже созданы с целью упростить процесс уборки (роботы-пылесосы, вакуумные упаковщики и многое другое, что позволит в прямом смысле вздохнуть с облегчением)

"А еще лучшие друзья визуальной чистоты — простые формы и монохромные цвета. Разнообразие деталей и ярких цветов в дизайне убивает лаконичность и как будто приглашает грязь в дом".

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян показала фрагмент интерьера своего жилья с птичьим декором, что вызвало неоднозначные эмоции у её аудитории.

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