Для потенциального полёта на Российскую орбитальную станцию РОС впервые будет проведён отбор астронавтов: представители Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщили, что выбор нужных кандидатур будет проходить в 2023–2024 годах.
"Первый целенаправленный отбор космонавтов для полётов на РОС планируется провести в 2023–2024 годах".
Уточняется, что действующие космонавты "Роскосмоса" также примут участие в полётах на новую космическую станцию.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил мнение, что РФ следует увеличить число запускаемых спутников, чтобы сохранить свои позиции в сфере космонавтики.
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