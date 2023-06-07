Отбор космонавтов для полётов на РОС планируется в 2023—2024 годах

0:53 Your browser does not support the audio element. Россия

Для потенциального полёта на Российскую орбитальную станцию РОС впервые будет проведён отбор астронавтов: представители Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщили, что выбор нужных кандидатур будет проходить в 2023–2024 годах.

Фото: rg.ru

"Первый целенаправленный отбор космонавтов для полётов на РОС планируется провести в 2023–2024 годах".

Уточняется, что действующие космонавты "Роскосмоса" также примут участие в полётах на новую космическую станцию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил мнение, что РФ следует увеличить число запускаемых спутников, чтобы сохранить свои позиции в сфере космонавтики.

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